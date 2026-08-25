Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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25.08.2026 07:21:36
Amrize-Aktie: Finanzchef tritt nach wenigen Monaten zurück
Beim Baustoffkonzern Amrize kommt es zu einem überraschenden Wechsel an der Finanzspitze.
Oran hatte den Finanzchefposten bei Amrize erst Anfang April übernommen und verlässt das Unternehmen damit nach knapp fünf Monaten wieder. Zuvor war der 52-Jährige Finanzchef des US-Logistikkonzerns GXO Logistics und hatte unter anderem für die Sabanci Group gearbeitet.
Orans Nachfolger Poletti gehört seit dem Börsengang von Amrize im Juni 2025 der Konzernleitung an. Er hatte die Abspaltung des Nordamerika-Geschäfts von Holcim massgeblich begleitet und dabei die finanziellen und nichtfinanziellen Aspekte beim Aufbau des eigenständigen Unternehmens verantwortet.
Zuvor war Poletti mehr als 20 Jahre für Holcim in den Bereichen Übernahmen, Finanzen und Strategie tätig. Unter anderem verantwortete er Zukäufe im nordamerikanischen Geschäft mit Dach- und Gebäudelösungen. Als Finanzchef wird er am operativen Hauptsitz von Amrize in Chicago arbeiten.
Zudem ernannte Amrize Dillon Cumming zum Leiter Investor Relations. Er tritt seine Funktion am 8. September an und soll die weltweiten Investor-Relations-Aktivitäten leiten. Cumming kommt vom Vermögensverwalter Walleye Capital. Zuvor analysierte er bei Morgan Stanley unter anderem Unternehmen aus der Baustoffbranche.
to/
Zug (awp)
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