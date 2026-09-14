Amrep präsentierte Quartalsergebnisse

Amrep hat am 11.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0.05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amrep 0.870 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Amrep mit einem Umsatz von insgesamt 6.1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 66.11 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch