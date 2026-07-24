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24.07.2026 22:39:05

AMREP Corporation Bottom Line Retreats In Full Year

Amrep CorpShs
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(RTTNews) - AMREP Corporation (AXR) announced earnings for full year that Dropped, from last year

The company's earnings came in at $10.29 million, or $1.91 per share. This compares with $12.72 million, or $2.37 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 6.3% to $52.84 million from $49.69 million last year.

AMREP Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $10.29 Mln. vs. $12.72 Mln. last year. -EPS: $1.91 vs. $2.37 last year. -Revenue: $52.84 Mln vs. $49.69 Mln last year.

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Long 13’740.87 19.74 S1BOXU
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Long 12’858.21 8.88 SI7B8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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