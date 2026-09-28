Amprius Technologies Aktie 121769395 / US03214Q1085
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28.09.2026 11:45:42
Amprius Wins $75 Mln U.S. Grant To Reconfigure EV Production Line To High Energy Density Cells
(RTTNews) - Battery maker Amprius Technologies, Inc. (AMPX), announced on Monday that it has secured a grant of up to $75 million from the U.S. Department of War to convert a domestic electric-vehicle battery line into production of high-energy density cells for unmanned aerial systems.
The award, made under the department's Industrial Base Analysis and Sustainment program, aims to establish high-volume U.S. manufacturing of advanced batteries for Group 1-3 drones.
Amprius said the conversion project will cost about $100 million, including in-kind investments from the company and its South Korean partner, and is expected to be completed by early 2028 with annual capacity of 12 million cells.
In pre-market activity on the NYSE, shares of Amprius were up 0.10 percent, changing hands at $9.77, after closing Friday's regular session 0.62 percent higher.
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