Amprius Technologies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Amprius Technologies stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Amprius Technologies im vergangenen Quartal 39.2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 82.69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amprius Technologies 21.4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch