Amprius Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Amprius Technologies lud am 04.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei -0.04 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.050 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amprius Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 125.81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 34.0 Millionen USD im Vergleich zu 15.1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch