Amplitude Healthcare Acquisition A präsentierte Quartalsergebnisse

Amplitude Healthcare Acquisition A hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.10 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Amplitude Healthcare Acquisition A ein EPS von -1.740 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch