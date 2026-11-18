Amplitude Healthcare Acquisition A liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Amplitude Healthcare Acquisition A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 134.34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Amplitude Healthcare Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -33.790 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch