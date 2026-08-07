Amplitude A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Amplitude A präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Amplitude A ein EPS von -0.190 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21.16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 100.9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 83.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch