Amplitude A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Amplitude A stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.19 USD gegenüber -0.180 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amplitude A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24.93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 110.6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 88.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch