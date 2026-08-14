Ampliphi Biosciences stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ampliphi Biosciences hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.27 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.450 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15.67 Prozent auf 2.5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch