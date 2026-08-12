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12.08.2026 06:37:00
Amplify Energy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Amplify Energy hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0.40 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amplify Energy 0.150 USD je Aktie verdient.
Mit einem Umsatz von 52.7 Millionen USD, gegenüber 68.4 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 22.92 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
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