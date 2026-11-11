Amplify Energy: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Amplify Energy lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.46 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.520 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22.53 Prozent auf 51.4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Amplify Energy 66.4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch