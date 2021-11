Ampel-Parteien planen weitere Hauptverhandlungsrunde am Mittwoch - Kreise

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Koalitionsgespräche zwischen den Ampel-Parteien dauern weiter an, sagte eine mit den Gesprächen vertraute Person zu Dow Jones Newswires. Am heutigen Dienstag würden noch weitere vorbereitende Gespräche auf Spitzenebene geführt werden für die nächste Hauptverhandlungsrunde am morgigen Mittwoch, hiess es.

SPD, Grüne und FDP haben sich zum Ziel gesetzt, die Gespräche diese Woche abzuschliessen. Zuvor hiess es in Reihen der Parteien, dass die Verhandlungen sehr gut liefen. Auf der Zielgeraden der Verhandlungen soll die Verteilung der Ministerien auf die Koalitionsparteien entschieden werden. FDP-Chef Christian Lindner kann sich hohe Chancen auf das Bundesfinanzministerium ausrechnen.

Die drei Parteien wollen im Dezember die Regierungsgeschäfte übernehmen und Olaf Scholz (SPD) zum Bundeskanzler wählen.

Zuvor müssen die Parteigremien dem Vertragsentwurf noch zustimmen. Die SPD will am 4. Dezember einen Sonderparteitag zum Koalitionsvertrag abhalten. Bei den Grünen sollen erstmals die rund 120.000 Parteimitglieder über die Vereinbarung und die personelle Aufstellung der neuen Regierung abstimmen. Die FDP plant einen Sonderparteitag am ersten Dezemberwochenende.

Scholz soll, so die Planung, in der Woche vom 6. Dezember zum neuen Bundeskanzler gewählt werden. Er folgt Angela Merkel nach, die nach knapp 16 Jahren aus ihrem Amt ausscheidet.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/smh

(END) Dow Jones Newswires

November 23, 2021 05:14 ET (10:14 GMT)