Ampco-Pittsburgh stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ampco-Pittsburgh hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.07 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.360 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 102.9 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 9.00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 113.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch