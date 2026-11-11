Ampco-Pittsburgh: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ampco-Pittsburgh äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0.02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ampco-Pittsburgh -0.110 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 111.7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 108.0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch