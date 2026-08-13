Amot Investments: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Amot Investments hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.67 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amot Investments 0.630 ILS je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 307.7 Millionen ILS – ein Plus von 4.20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amot Investments 295.3 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch