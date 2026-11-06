Amot Investments präsentierte Quartalsergebnisse

Amot Investments hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.22 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.210 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 305.0 Millionen ILS, während im Vorjahreszeitraum 299.5 Millionen ILS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch