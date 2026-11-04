Amneal Pharmaceuticals A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Amneal Pharmaceuticals A äusserte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.06 USD. Im Vorjahresquartal waren 0.010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amneal Pharmaceuticals A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 862.7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 784.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch