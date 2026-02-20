AMN Healthcare Services Aktie 1269241 / US0017441017
|
20.02.2026 02:57:19
AMN Healthcare Services Inc. Q4 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for AMN Healthcare Services Inc. (AMN):
Earnings: -$7.69 million in Q4 vs. -$187.53 million in the same period last year. EPS: -$0.20 in Q4 vs. -$4.90 in the same period last year. Excluding items, AMN Healthcare Services Inc. reported adjusted earnings of $8.56 million or $0.22 per share for the period.
Revenue: $748.23 million in Q4 vs. $734.71 million in the same period last year.
Nachrichten zu AMN Healthcare Services Inc.
|
18.02.26
|Ausblick: AMN Healthcare Services veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: AMN Healthcare Services vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: AMN Healthcare Services gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: AMN Healthcare Services legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu AMN Healthcare Services Inc.
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!
