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18.11.2026 06:37:00
AMMO: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
AMMO hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
AMMO hat ein EPS von 0.01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.010 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMMO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.7 Millionen USD im Vergleich zu 12.0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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