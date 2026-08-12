AMMO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AMMO hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.02 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.060 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22.09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMMO einen Umsatz von 11.9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch