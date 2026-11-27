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27.11.2026 06:37:00
AMMB zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
AMMB hat am 26.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde mit 0.16 MYR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.160 MYR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Der Umsatz wurde auf 2.23 Milliarden MYR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.08 Milliarden MYR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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