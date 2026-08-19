AMMB stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AMMB hat am 18.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde mit 0.16 MYR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.160 MYR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Im abgelaufenen Quartal hat AMMB 2.28 Milliarden MYR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5.57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.16 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch