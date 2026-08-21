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21.08.2026 06:37:00
Amlogic (Shanghai) A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Amlogic (Shanghai) A präsentierte in der am 19.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.04 CNY, nach 0.730 CNY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38.61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.50 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.80 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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