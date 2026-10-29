Amkor Technology öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Amkor Technology präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.76 USD gegenüber 0.510 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.99 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.99 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch