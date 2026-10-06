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06.10.2026 06:37:00
AMIYAKI TEI stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
AMIYAKI TEI hat am 05.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 2.62 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMIYAKI TEI 13.03 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10.02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.07 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 9.16 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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