06.01.2026 06:37:00
AMIYAKI TEI: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
AMIYAKI TEI hat am 05.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 13.98 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 17.96 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.48 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.55 Milliarden JPY in den Büchern standen.
