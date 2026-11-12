AMIYA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AMIYA lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 32.78 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 24.78 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat AMIYA mit einem Umsatz von insgesamt 1.92 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 31.17 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch