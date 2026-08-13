AMIYA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

AMIYA hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 25.28 JPY. Im letzten Jahr hatte AMIYA einen Gewinn von 15.44 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 1.63 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.36 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch