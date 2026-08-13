AMITA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AMITA hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 3.40 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AMITA noch ein Gewinn pro Aktie von 3.54 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.33 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 16.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch