AMITA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AMITA hat am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 4.38 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3.33 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.27 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6.40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.19 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch