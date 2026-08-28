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28.08.2026 06:37:00
Amir Marketing and Investments in Agriculture zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Amir Marketing and Investments in Agriculture hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.22 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.02 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 363.0 Millionen ILS, während im Vorjahreszeitraum 357.9 Millionen ILS ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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