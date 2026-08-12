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12.08.2026 06:37:00
Amifa: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Amifa präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 115.42 JPY gegenüber -11.740 JPY im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Amifa 2.00 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20.93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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