Amica Wronki stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Amica Wronki veröffentlichte am 18.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.36 PLN beziffert, während im Vorjahresquartal 0.710 PLN je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4.64 Prozent auf 555.3 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 582.3 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch