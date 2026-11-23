Amica Wronki lud am 20.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.52 PLN, nach 1.36 PLN im Vorjahresvergleich.

Mit einem Umsatz von 584.3 Millionen PLN, gegenüber 636.3 Millionen PLN im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8.17 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch