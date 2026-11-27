Amiad Water Systems hat am 26.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.01 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.160 ILS erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13.60 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 83.5 Millionen ILS. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 96.6 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch