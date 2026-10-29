Ami Organics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ami Organics gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 15.29 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ami Organics 8.82 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.37 Milliarden INR – ein Plus von 42.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ami Organics 3.06 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 14.38 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 4.07 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.ch