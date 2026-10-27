Amhult 2 (B): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Amhult 2 (B) hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Amhult 2 (B) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.35 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.30 SEK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0.34 Prozent auf 26.5 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Amhult 2 (B) 26.6 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch