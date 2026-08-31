Amhult 2 (B): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Amhult 2 (B) hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.22 SEK. Im Vorjahresviertel waren 1.21 SEK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Amhult 2 (B) 27.6 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8.99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25.4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch