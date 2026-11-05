Amgen zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Amgen hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 7.08 USD. Im letzten Jahr hatte Amgen einen Gewinn von 5.93 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 10.37 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 8.14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.59 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch