Amgen stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Amgen präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9.91 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8.17 CAD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9.93 Prozent auf 14.51 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.20 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch