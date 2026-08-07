Amgen stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Amgen äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 205.21 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 101.46 ARS je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 14’183.65 Milliarden ARS gegenüber 10’530.36 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch