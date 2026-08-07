Amgen präsentierte Quartalsergebnisse

Amgen hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2.09 Prozent auf 50.87 Milliarden BRL aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 51.96 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch