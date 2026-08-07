Amgen präsentierte Quartalsergebnisse

Amgen hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4.37 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2.65 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amgen im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.07 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 9.17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch