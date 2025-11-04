Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Amgen Aktie

04.11.2025 23:06:36

Amgen hebt Prognose nach überraschend gut verlaufenem Quartal erneut an

THOUSAND OAKS (awp international) - Der US-Biotechkonzern Amgen blickt nach einem überraschend gut gelaufenen Quartal noch optimistischer auf 2025. Der Umsatz dürfte bei 35,8 bis 36,6 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Dienstag nach New Yorker Börsenschluss mit. Experten rechnen bisher mit weniger. Zuvor hatte die Prognose bei 35 bis 36 Milliarden Dollar gelegen. Beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) erwartet Amgen nun 20,60 bis 21,40 Dollar nach 20,20 bis 21,30 Dollar zuvor.

Im dritten Quartal war der Umsatz angetrieben von einer grossen Nachfrage um 12 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 9,6 Milliarden Dollar gestiegen. Das bereinigte EPS legte wegen höherer Ausgaben und Steuern nur um 1 Prozent auf 5,64 Dollar zu. Analysten hatten jeweils weniger erwartet.

Im nachbörslichen Handel legte die Amgen-Aktie in einer ersten Reaktion um ein Prozent zu./he