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01.05.2026 11:15:36

Amgen hebt Jahresprognose an - Aktie gibt aber nach

Amgen
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(Ausführliche Fassung)

THOUSAND OAKS (awp international) - Der US-Biotechkonzern Amgen blickt trotz zunehmender Konkurrenz zuversichtlicher auf das laufende Jahr. 2026 werde der Umsatz bei 37,1 bis 38,5 Milliarden Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss mit. Zuvor war Amgen von jeweils 100 Millionen Dollar weniger ausgegangen. Experten rechneten bisher mit 37,8 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei 21,70 bis 23,10 Dollar liegen. Das sind jeweils 10 Cent mehr als zuvor. Experten erwarteten hier bisher 22,30 Dollar. Die Anleger hatten aber wohl mehr erwartet, die Aktie fiel.

Für das Papier ging es im vorbörslichen US-Handel zuletzt um 1,4 Prozent nach unten. Im bisherigen Jahresverlauf hat sie aber fast acht Prozent hinzugewonnen, in den vergangenen zwölf Monaten sogar etwas mehr als ein Fünftel.

Für Analyst Akash Tewari von Jefferies war das Auftaktquartal von Amgen "okay". Umsatz und Gewinn hätten die Markterwartungen übertroffen. Die angehobene Jahresprognose sieht Tewari als erreichbar an.

Im ersten Quartal hatte Amgen den Umsatz um sechs Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 8,6 Milliarden US-Dollar gesteigert. Dabei wirkten dem um neun Prozent höheren Verkaufsvolumen niedrigere Preise und geringere Lagerbestände etwas entgegen. Der Gewinn legte unter dem Strich um fünf Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar zu. Die Kenngrössen lagen in etwa im Rahmen der Markterwartungen./err/he/men