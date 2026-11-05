Amgen hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Amgen äusserte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 353.92 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amgen noch ein Gewinn pro Aktie von 262.58 ARS in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 15’545.74 Milliarden ARS gegenüber 12’733.88 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch