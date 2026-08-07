Amgen: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Amgen hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 6.05 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amgen 3.67 CAD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.94 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.69 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch