|
04.02.2026 10:22:36
Amgen-Aktie in Grün: Umsatz und Gewinn legen überraschend deutlich zu
Der US-Biotechkonzern Amgen hat dank starker Verkäufe seiner Topmedikamente im abgelaufenen Quartal überraschend viel umgesetzt und verdient.
Im angelaufenen Jahr will Amgen beim Umsatz 37,0 bis 38,4 Milliarden Dollar erreichen. Das wäre nach einem Plus 2025 von zehn Prozent auf 36,8 Milliarden Dollar ein erneuter Anstieg. Analysten rechnen bisher mit Erlösen von 37,1 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei 21,60 bis 23,00 Dollar liegen, nach einem Plus von 10 Prozent auf 21,84 Dollar in 2025. Experten erwarten bisher 22,08 Dollar. Für Aktienrückkaufe will Amgen nicht mehr als drei Milliarden Dollar ausgeben.
Am Markt wurden die Neuigkeiten freundlich aufgenommen. Im nachbörslichen NASDAQ-Handel notiert die Amgen-Aktie 0,94 Prozent höher bei 341,77 US-Dollar.
THOUSAND OAKS (awp international)
